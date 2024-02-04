У пекарні в Лисичанську випікали хліб для окупантів і проводили наради – МВА

У пекарні в захопленому РФ Лисичанську, про обстріл якої 3 лютого заявили окупанти, випікався хліб для ворожих військ, а також проводилися наради.

Джерело: представники Лисичанської міської військової адміністрації та переселенці з Лисичанська у коментарі Суспільному Донбас

Деталі: Вдень 3 лютого ватажок терористичного угруповання "ЛНР" Леонід Пасічник заявив про обстріл пекарні у Лисичанську, звинувачуючи в обстрілі українську армію. Він стверджує, що загинули 28 людей. Українська сторона офіційно не коментувала ці заяви.

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Як розповіли Суспільному переселенці з Лисичанська, за одним із відео, що опублікувало МНС РФ у Telegram, вони упізнали заклад – ресторан під назвою "Adriatic", який був розташований на околиці, що в бік Лисичанського нафтопереробного заводу.

У Лисичанській міській військовій адміністрації сьогодні Суспільному Донбас повідомили, що пекарня у цьому місці почала функціонувати вже після окупації міста.

Пряма мова представника Лисичанської МВА: "Заклад, про який йде мова, окупанти використовували в своїх цілях. В ньому вони харчувались й проводили наради. Пекарня почала функціонувати вже після окупації міста. Її запустили, аби випікати хліб для фронту…

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Прильот був в той час, як окупанти зібрались там. Той список загиблих, що гуляє по мережі інтернет, складають здебільшого колаборанти, як, наприклад, Фірсов, який в березні перейшов на сторону окупантів".

Більше деталей: У неділю в Telegram-каналах опублікували список нібито тих, хто загинув. За інформацію від місцевих жителів, які нині виїхали з міста, у списку є прізвище власника закладу — місцевого бізнесмена, який мав у Лисичанську також магазини. Крім того, місцеві впізнали прізвище чоловіка, який працював у "податковій", створеній окупантами у місті.