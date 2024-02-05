Новий законопроєкт Сенату США з допомогою Україні: Байден закликає якнайшвидше його ухвалити

Президент США Джо Байден закликає сенаторів якнайшвидше проголосувати за двопартійну угоду про національну безпеку, представлену Сенатом, у ній на допомогу Україні передбачено 60 млрд доларів.

Джерело: сайт Сенату США, заява Байдена

Деталі: Пакет на суму 118 мільярдів доларів поєднує політику захисту кордонів США, допомогу Україні та Ізраїлю.

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Зокрема, на допомогу Україні передбачено 60,1 млрд доларів і понад 14 млрд доларів – на підтримку Ізраїлю.

Документ також передбачає фінансування гуманітарної допомоги на операції в Червоному морі та на Тайвані.

Байден заявив, що він "рішуче" підтримує двопартійну угоду, оприлюднену в неділю.

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Пряма мова Байдена: "Зараз ми досягли згоди щодо двопартійної угоди про національну безпеку, яка включає найжорсткіший і найсправедливіший набір прикордонних реформ за останні десятиліття. Я рішуче підтримую її".

"Двопартійна угода про національну безпеку також стосується двох інших важливих пріоритетів.

Вона дозволить Сполученим Штатам продовжувати нашу життєво важливу роботу разом з партнерами по всьому світу, відстоювати свободу України і підтримувати її здатність захищатися від російської агресії.

Як я вже говорив раніше, якщо ми не зупинимо апетит Путіна до влади і контролю в Україні, він не обмежиться лише Україною, і ціна для Америки зросте".

"Ця угода також надає Ізраїлю те, що йому потрібно для захисту свого народу і захисту від терористів ХАМАС. І вона забезпечить життєво необхідну гуманітарну допомогу для палестинського народу".

"Я закликаю Конгрес об'єднатися і швидко ухвалити цю двопартійну угоду. Покладіть її на мій стіл, щоб я міг негайно підписати її".

Що передувало: Спікер Палати представників США Майк Джонсон пообіцяв у суботу, що наступного тижня Палата представників проведе голосування щодо законопроеєкту про прискорення виділення Ізраїлю 17,6 мільярдів доларів безпекової допомоги без жодних інших умов включно із допомогою Україні.

Адміністрація американського президента Джо Байдена заявила, що не підтримує законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні, назвавши це "цинічним політичним маневром" республіканців.

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