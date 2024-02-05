Залужний – Шапталі: Щасливий, що ви були поруч, соромно нам не буде

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний на тлі чуток про звільнення у привітанні начальнику Генерального штабу ЗСУ Сергію Шапталі подякував йому, що той був поруч під час війни, і запевнив, що їм не буде соромно за зроблене.

Джерело: пост Валерія Залужного у Facebook

Пряма мова Залужного: "Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно.

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Щасливий, що в цьому житті та під час війни Ви були поруч зі мною – людина, для якої Україна справді понад усе.

З Днем народження, Друже! Віримо в краще. Ми його вже заслужили".

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Цьому передувало: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що міркує про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил. І, як повідомили УП декілька джерел у команді президента і в військових колах, в Офісі президента також консультуються про заміну начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали.