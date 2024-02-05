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При обстрілі ресторану в Лисичанську загинув "міністр ЛНР" та 2 депутати

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 лютого 2024, 14:46
При обстрілі ресторану в Лисичанську загинув міністр ЛНР та 2 депутати
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Під час обстрілу ресторану Adriatic в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ де, як твердять окупанти, знаходилась пекарня, загинув так званий "міністр надзвичайних ситуацій ЛНР" Олексій Потелещенко та ще два депутати-колаборанти.

Джерело: російські пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС" з посиланням на представника так званої "МНС" окупованої території, гауляйтер окупованої Луганщини Леонід Пасічник у Telegram

Пряма мова: "Серед загиблих унаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську минулої суботи міністр надзвичайних ситуацій ЛНР Олексій Потелещенко".

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Ресторан Adriatic, фото: Restaurant guru

Гауляйтер окупованої Луганщини Леонід Пасічник підтвердив загибель колаборанта. За його словами, "під час жорстокого обстрілу пекарні в Лисичанську загинув міністр надзвичайних ситуацій Луганської народної республіки, полковник Олексій Олександрович Потелещенко".

Згодом гауляйтер Лисичанська Едуард Сахненко повідомив, що під час удару загинули ще два місцеві депутати-колаборанти - Артем Тростянський та Іван Жушма.

 
Так званий "міністр надзвичайних ситуацій ЛНР" Олексій Потелещенко, фото "РИА Новости"

Що було раніше: Окупанти в суботу заявили про обстріл пекарні в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ і загибель 28 "мирних жителів". Українська сторона не коментувала подію.

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Теми: ЛисичанськЛуганська областьокупаціявійна
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