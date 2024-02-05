При обстрілі ресторану в Лисичанську загинув "міністр ЛНР" та 2 депутати
Під час обстрілу ресторану Adriatic в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ де, як твердять окупанти, знаходилась пекарня, загинув так званий "міністр надзвичайних ситуацій ЛНР" Олексій Потелещенко та ще два депутати-колаборанти.
Джерело: російські пропагандисти "РИА Новости", "ТАСС" з посиланням на представника так званої "МНС" окупованої території, гауляйтер окупованої Луганщини Леонід Пасічник у Telegram
Пряма мова: "Серед загиблих унаслідок обстрілу пекарні в Лисичанську минулої суботи міністр надзвичайних ситуацій ЛНР Олексій Потелещенко".
Гауляйтер окупованої Луганщини Леонід Пасічник підтвердив загибель колаборанта. За його словами, "під час жорстокого обстрілу пекарні в Лисичанську загинув міністр надзвичайних ситуацій Луганської народної республіки, полковник Олексій Олександрович Потелещенко".
Згодом гауляйтер Лисичанська Едуард Сахненко повідомив, що під час удару загинули ще два місцеві депутати-колаборанти - Артем Тростянський та Іван Жушма.
Що було раніше: Окупанти в суботу заявили про обстріл пекарні в захопленому РФ Лисичанську Луганської області нібито з боку ЗСУ і загибель 28 "мирних жителів". Українська сторона не коментувала подію.