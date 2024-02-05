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Кличко заступився за Залужного: Політика може переважити здоровий глузд

Станіслав ПогоріловПонеділок, 5 лютого 2024, 14:35
Кличко заступився за Залужного: Політика може переважити здоровий глузд
Віталій Кличко, фото: Getty Images

Київський міський голова Віталій Кличко висловив свою думку в контексті обговорення відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та попередив, що суспільство не впевнено в позитивних наслідках зміни військового керівництва.

Джерело: Кличко у Telegram

Пряма мова Кличка: "Багато в чому завдяки саме Залужному українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою. Як військовий у війну генерал Валерій Залужний пройшов багато складних моментів. Тільки він сам знає, скільки насправді…"

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Деталі: За його словами, у питанні відставки головнокомандувача "політика може переважити здоровий глузд та інтереси держави".

Кличко висловив сподівання, що влада розуміє серйозність кроків, які планує та відповідальність за це.

"Бо сьогодні, коли Україна бореться буквально за своє існування, головне - боєздатність і злагодженість армії та єдність суспільства. Чи спрямовані анонсовані натяками рокіровки саме на це? Суспільство не впевнене. І на це треба зважати. Та припинити нарешті політичні інтриги й внутрішню боротьбу".

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Кличко додав, що єдине, за що сьогодні потрібно поротися, це перемога України у війні проти агресії Росії.

Що передувало: Президент Володимир Зеленський підтвердив, що міркує про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил. І, як повідомили УП декілька джерел у команді президента і в військових колах, в Офісі президента також консультуються про заміну начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали.

Теми: Віталій КличкоЗалужнийЗа Україну
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