Bihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

Журналісти-розслідувачі з Bihus.Info кажуть, що ідентифікували тих, хто встановив приховані камери у готельні номери для стеження за редакцією. Це була Служба безпеки України.

Джерело: сайт Bihus.Info

Деталі: Повідомляється, що зробити це вдалося завдяки відео з камер безпеки відпочинкового комплексу, де редакція перебувала 27 грудня 2023 року.

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Журналісти пишуть, що за операцію відповідав департамент захисту національної державності СБУ. Судячи з відео, до встановлення техніки, ймовірно, залучали і департамент оперативно-технічного забезпечення СБУ.

Операція спецслужби тривала 6 діб.

Спершу представники СБУ під легендою замовлення корпоративу для офісних співробітників двічі у період 15-22 грудня 2023 р. прибували в комплекс, щоб детально оглянути номери, в заселиться редакція Bihus.Info.

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Групу, що оглядала заклад, очолював високий худий чоловік. У ньому редакція ідентифікувала Кравченка Ігоря Борисовича, співробітника СБУ.

Фото: Bihus.Info

Потім, 26 грудня, під легендою власного корпоративу в комплекс прибули три десятки людей знову на чолі з тим самим Кравченком. Вони привезли великі валізи, в яких вірогідно перебувала необхідна для встановлення техніка.

Фото: Bihus.Info

Серед людей у групі журналісти також упізнали Євгена Олександровича Коноваленка, який регулярно заходить всередину ДЗНД. У 2020 році він подавав декларацію як співробітник СБУ.

27 грудня, окрім Bihus.Info, в комплекс заселилися кілька осіб, також пов’язані з Ігорем Кравченком. Як випливає з камер безпеки комплексу – для ведення зовнішнього спостереження за редакцією.

Після виїзду Bihus.Info з комплексу, ввечері 28 грудня, в більшість номерів, де перебувала редакція, заїхала інша група чоловіків. У цій групі чоловіків, яка очевидно приїжджала забирати приховану техніку, також був щонайменше один з тих, хто раніше відвідував "корпоратив" з Ігорем Кравченком.

Фото: Bihus.Info

1 січня в комплекс повернулася ще одна, уже третя, група.

Редакція вважає, що приховані камери були незаконно встановлені у сауні та щонайменше 8 кімнатах (будинки "Морква", "Вишеньки", "Хата 2", "Хата3").

Що передувало: 31 січня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Романа Семенченка.

16 січня у мережу злили відео, де співробітники проєкту розслідувань Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, керівник проєкту Денис Бігус записав відеозвернення з поясненнями та запевнив, що всі, хто співпрацює з Bihus.Info, здадуть тести на вживання наркотиків.

17 січня Служба безпеки України заявила, що розслідує обставини незаконного прослуховування та відеозйомки представників проєкту Bihus.Info. За даним фактом відкрите кримінальне провадження.