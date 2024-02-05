Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував звільнення міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної та заявив про потребу перезавантаження політики.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні зранку ми обговорили з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які подолають наявні проблеми в цій сфері й додадуть упевненості нашим людям. Кроки перезавантаження – і не тільки в цьому напрямі.

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За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо".

Що передувало:

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