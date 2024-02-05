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Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

Тетяна ОлійникПонеділок, 5 лютого 2024, 20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
Володимир Зеленський. Фото - ОП

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні прокоментував звільнення міністерки у справах ветеранів України Юлії Лапутіної та заявив про потребу перезавантаження політики.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Сьогодні зранку ми обговорили з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем посилення політики героїв – політики ветеранів. Кроки, які подолають наявні проблеми в цій сфері й додадуть упевненості нашим людям. Кроки перезавантаження – і не тільки в цьому напрямі.

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За всієї поваги до пані міністра, це питання виключно менеджменту. Україні потрібні сила, свіжа енергія й достатнє лідерство в кожній сфері. Ми повинні перемогти в цій війні. І зробити цього року максимум, тобто навіть більше, ніж можливо".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністерка подала заяву про відставку з займаної посади 5 лютого. Верховна Рада призначила її на посаду міністра у справах ветеранів 18 грудня 2020 року.

Теми: ЗеленськийветераниКабінет міністріввідставка
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