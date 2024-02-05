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Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку

Євген Кізілов, Роман РоманюкПонеділок, 5 лютого 2024, 17:50
Міністерка у справах ветеранів Лапутіна подала у відставку
Юлія Лапутіна. Фото: Мінветеранів у facebook

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна подала заяву про відставку з займаної посади.

Джерело: представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram

Пряма мова: "До Верховної Ради України надійшла заява Лапутіної Юлії Анатоліївни про відставку з посади Міністра у справах ветеранів України".

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Деталі: Мельничук не пояснив причини звільнення.

Джерела в уряді надали "Українській правді" фотографію заяви.

 

Що передувало: Днями президент Володимир Зеленський заявив, що розмірковує над перезавантаженням напрямку керівництва країною.

ВІДЕО ДНЯ

Верховна Рада призначила Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів 18 грудня 2020 року.

Лапутіна має звання генерала.

Теми: Кабінет міністріввідставка
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