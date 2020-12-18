Рада призначила міністра ветеранів

Верховна рада призначила Юлію Лапутіну на посаду міністра у справах ветеранів.

Джерело: засідання парламенту 18 грудня

Пряма мова спікера ВР Дмитра Разумкова: "За – 248. Рішення прийнято. Вітаю, пані міністре".

Пряма мова Лапутіної: "Як я бачу вирішення питання ветеранів? Це має бути системна державна робота, де поєднуються зусилля парламенту, уряду, громадських організацій і, звичайно, міністерства".

Деталі: Кандидатуру Лапутіної вніс прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Він просив підтримати та проголосувати за її призначення.

Лапутіна на засіданні ВР також склала присягу члена Кабінету міністрів на вірність україні.

Для довідки: Юлія Лапутіна вже майже 30 років служить і працює в СБУ.

У 1992 році стала першою оперативницею у відділі контррозвідки служби.

У 1994 році брала участь у ліквідації фейкового референдуму "про статус Криму" – затримувала місцевих бандитів, кримських чиновників і завезених росіянами бойовиків, які блокували роботу українських правоохоронців.

У 2008 році, припускаючи, що Росія може анексувати Крим, запропонувала концепцію ментальної інтеграції кримчан у материкову Україну. Однак втілити її не вдалось, як пояснює сама Лапутіна – "бо змінилась влада".

У квітні 2014 року Лапутіна поїхала на фронт – у складі першої групи СБУ охороняла краматорський аеропорт від сепаратистів з групи Гіркіна.

У 2018 стала другою генералкою в історії Україні.

Останні 6 років працює на посаді заступниці начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки – займається протидією гібридним загрозам.

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Що цьому передувало: