Ні повісток, ні виборів у "Дії" не планується – Федоров

Віце-прем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що у Єдиному порталі державних послуг "Дія" не планується видача повісток та проведення виборів.

Джерело: Федоров в ефірі національного телемарафону новин

Пряма мова: "Не планується ні повісток, ні виборів".

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Деталі: Федоров повідомив, що у лютому планується відкрити код "Дії".

Пряма мова: "Це з точки зору відкритості, прозорості і технологічності взагалі дуже важливий крок. Ми над ним довго працювали. І у "Дії" буде відкритий код. Тобто розробники з усього світу зможуть подивитися, як працює "Дія".

Що передувало:

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В кінці грудня 2023 року Федоров запевнив українців, що повісток у "Дії" не буде ніколи.

У вересні того ж року Федоров повідомляв, що Україна не працює над проведенням виборів у застосунку "Дія".

Нагадаємо: