Суд визначив, що Трамп не має імунітету у справі про штурм Капітолія. Експрезидент оскаржить

Федеральний апеляційний суд округу Колумбія ухвалив, що колишній президент США Дональд Трамп не має президентського імунітету у федеральній справі про штурм Капітолія 6 січня 2021 року.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на рішення суду та на CNN

Деталі: У 57-сторіновому рішенні, ухваленому суддями одноголосно, нагадується про сотні учасників штурму Капітолія, які підлягали кримінальному переслідуванню. Судді вважають, що Трамп не може посилатись на президентський імунітет для звільнення від відповідальності за ті події.

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"У контексті цієї кримінальної справи колишній президент Трамп став громадянином Трампом, який має такі ж права на захист, як і будь-який інший обвинувачений у кримінальному правопорушенні", – йдеться в рішенні.

Апеляційний суд Колумбії вказує, що Трамп справді мав імунітет на посаді президента, але він "більше не захищає його від цього кримінального переслідування".

Оновлення: Дональд Трамп оскаржить рішення Федерального апеляційного суду округу Колумбія, заявив речник кампанії Трампа Стівен Чунг.

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"Якщо президенту не буде надано імунітету, то кожен майбутній президент, який залишить посаду, буде негайно звинувачений протилежною стороною. Без повного імунітету президент Сполучених Штатів не зможе належним чином функціонувати!", – сказав Чунг.

Апеляційний суд Колумбії дав Трампу час до 12 лютого, щоб подати до Верховного суду США запит про апеляцію – це дасть адвокатам час підготувати ґрунтовну апеляційну заяву.

У протилежному випадку справа повертається до суду першої інстанції у Вашингтоні для подальшого розгляду.

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