Байден назвав штурм Капітолію спробою держперевороту 

Президент США Джо Байден назвав заворушення в Капітолії, що відбулися в січні 2021 року, спробою державного перевороту.

Джерело: nypost.com із посиланням на виступ Байдена в Атланті 11 січня

Пряма мова: "Сьогодні ми тут, щоб протистояти силам в Америці, які цінують владу більше за принципи, – силам, які намагалися здійснити переворот, переворот проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи звинувачення у фальсифікації та намагаючись вкрасти вибори в народу 2020 року.

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Вони хочуть, щоб панував хаос. Ми хочемо, щоб люди правили. Битва за душу Америки не закінчена. Ми повинні бути сильними і об’єднатися, щоб переконатися, що 6 січня означатиме не кінець демократії, а початок відродження нашої демократії".

Деталі: Байден закликав Сенат скасувати свій звичайний бар'єр у 60 голосів, щоб прийняти пару законопроектів про реформу виборів.

Очікується, що законопроєкти про федеральні вибори не будуть ухвалені, оскільки центристські демократи в Сенаті відмовляються знизити бар’єр із 60 до 50 голосів, щоб почати і завершити дебати щодо більшості законів.

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