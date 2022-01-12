Байден назвав штурм Капітолію спробою держперевороту
Президент США Джо Байден назвав заворушення в Капітолії, що відбулися в січні 2021 року, спробою державного перевороту.
Джерело: nypost.com із посиланням на виступ Байдена в Атланті 11 січня
Пряма мова: "Сьогодні ми тут, щоб протистояти силам в Америці, які цінують владу більше за принципи, – силам, які намагалися здійснити переворот, переворот проти законно вираженої волі американського народу, посіявши сумніви, вигадуючи звинувачення у фальсифікації та намагаючись вкрасти вибори в народу 2020 року.
Вони хочуть, щоб панував хаос. Ми хочемо, щоб люди правили. Битва за душу Америки не закінчена. Ми повинні бути сильними і об’єднатися, щоб переконатися, що 6 січня означатиме не кінець демократії, а початок відродження нашої демократії".
Деталі: Байден закликав Сенат скасувати свій звичайний бар'єр у 60 голосів, щоб прийняти пару законопроектів про реформу виборів.
Очікується, що законопроєкти про федеральні вибори не будуть ухвалені, оскільки центристські демократи в Сенаті відмовляються знизити бар’єр із 60 до 50 голосів, щоб почати і завершити дебати щодо більшості законів.
Передісторія:
- 6 січня 2021 року Конгрес мав затвердити результати голосування на виборах президента. Цього дня численні прихильники 45-го президента США Дональда Трампа зібралися на акцію протесту. Частина демонстрантів прорвалася до будівлі Конгресу та зірвала засідання. Штурм Капітолію призвів до загибелі кількох людей.
- Тоді Байден просив Трампа виступити на телебаченні і закликати своїх прихильників припинити штурм Капітолію.
- Прокуратура США заявила, що вивчить роль самого Трампа в штурмі Капітолію.
- У липні 2021 року у CША оголосили перший вирок у кримінальному провадженні проти прихильників Трампа, які увірвалися до Капітолію 6 січня та поставили під загрозу підрахунок голосів виборників.
- 6 січня 2022 року президент Байден звинуватив Трампа у поширенні "павутини брехні" з метою підірвати демократію США.