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Виробник Bayraktar спрогнозував, коли запрацює його виробництво в Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 6 лютого 2024, 21:16
Виробник Bayraktar спрогнозував, коли запрацює його виробництво в Україні
Турецький безпілотник Bayraktar TB2. Фото з офіційного сайту Укроборонпрому

Генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Байрактара виданню Reuters у кулуарах Всесвітньої виставки озброєнь в Ер-Ріяді

Деталі: За словами Байрактара, завод із виробництва турецьких дронів в Україні вже будується, і для завершення будівництва "нам потрібно близько 12 місяців", після чого компанія планує перейти до встановлення обладнання й організаційної структури.

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"Завод в Україні великий, ми плануємо працевлаштувати близько 500 людей", – сказав він.

Гендиректор Baykar зазначив, що завод вироблятиме близько 120 безпілотників на рік, але сказав, що їхня конкретна модель – TB2 чи TB3 – поки не обрана.

Відповідаючи на питання про те, чи загрожує планам Baykar повномасштабна війна в Україні, Халук Байрактар сказав, що плани "цілковито рухаються вперед" і "ніщо" не може їх зупинити.

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Нагадаємо, що турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні у червні 2023 року. Наступного місяця почалось будівництво заводу.

Ексміністр оборони Олексій Резніков раніше говорив, що безпілотники, які вироблятимуться на заводі в Україні, будуть обладнувати двигунами українського виробництва. Також мають створити навчальний центр для підготовки фахівців з управління Bayraktar різних категорій.

У 2019 році Baykar заснувала в Україні ТОВ "Авіа Венчурс" з метою відкрити два заводи в Україні. 

Теми: байрактар
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