Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Четвер, 24 серпня 2023, 12:20
Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2.
Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України
Дослівно ГУР: "Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2.
… Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи.
Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність".
Деталі: У ГУР МО нагадують, що подібний подарунок вони також отримали 25 січня.
Що передувало:
- Раніше українське Міністерство оборони та Baykar Makina домовилися про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування безпілотних літальних апаратів.