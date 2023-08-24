Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Дослівно ГУР: "Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2.

… Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи.

Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність".

Деталі: У ГУР МО нагадують, що подібний подарунок вони також отримали 25 січня.

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