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Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 24 серпня 2023, 12:20
Турецька компанія подарувала ГУРівцям Байрактар до Дня Незалежності
БАЙРАКТАР. ФОТО: GETTY IMAGES

Компанія Baykar Makina до Дня Незалежності України безкоштовно передала українським розвідникам ударний БПЛА Bayraktar ТВ2.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України 

Дослівно ГУР: "Компанія Baykar Makina своєрідно привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника знаменитих дронів ударний БПЛА Bayraktar TB2.

… Висловлюємо щиру вдячність нашим друзям і партнерам, які продовжують допомагати Україні у ці непрості часи. 

Найкращий подарунок до свята – нова зброя, яка допоможе нищити ворога і відстоювати нашу свободу і Незалежність".

Деталі: У ГУР МО нагадують, що подібний подарунок вони також отримали 25 січня.

Що передувало: 

  • Раніше українське Міністерство оборони та Baykar Makina домовилися про будівництво в Україні сервісного центру з ремонту й обслуговування безпілотних літальних апаратів.

Теми: ТуреччинаДень Незалежностібайрактаррозвідка
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