Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Американський Соловйов" узяв інтерв'ю у Путіна і попросив про розмову Зеленського

Олена РощінаВівторок, 6 лютого 2024, 21:45
Американський Соловйов узяв інтерв'ю у Путіна і попросив про розмову Зеленського
Такер Карлсон записав відео з Москви, скриншот із його сайту tuckercarlson.com

Скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Такер Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 

Джерело: анонс і відеозвернення Такера Карлсона на сайті tuckercarlson.com, а також Newsweek

Пряма мова: "Ми в Москві цієї ночі. Ми тут, аби взяти інтерв’ю в президента Росії Володимира Путіна. Ми зробимо це незабаром". 

Реклама:

Деталі: Карлсон заявив, що готувався до інтерв’ю з Путіним кілька місяців. 

Такер Карлсон анонсує інтерв'ю з Володимиром Путіним
Такер Карлсон анонсує інтерв'ю з Володимиром Путіним
tuckercarlson.com

Колишній телеведучий заявив, що воно вийде на його сайті tuckercarlson.com. Він також зазначив, що Ілон Маск пообіцяв не блокувати інтерв’ю з Путіним на платформі X (Twitter).

Крім того, Карлсон заявив, що попросив про інтерв’ю Зеленського – і сподівається, що президент України прийме цю пропозицію. 

ВІДЕО ДНЯ

Перед цим російські журналісти й пабліки повідомили, що Карлсон відвідав російську столицю, де його бачили у Великому театрі. Телеграм-канал Mash повідомив, що Карлсон прилетів до Москви через Стамбул 1 лютого.

Колишній головний редактор радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов припустив, що Карлсон "отримав те, що хотів", натякаючи на інтерв’ю з Путіним. 

У серпні 2023 року кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що Карлсон звернувся з проханням взяти інтерв'ю у Путіна.

Довідка: Такер Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі "Fox News" з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

CNN зазначав, що "Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі".

У листопаді експрезидент США Дональд Трамп заявив, що розглядає антиукраїнського телеведучого Такера Карлсона як потенційного партнера та віцепрезидента.

Теми: ПутінЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Путін
США вітають контакти Туреччини і Росії, якщо це допоможе "припинити зловмисну діяльність РФ"
Ердоган обговорить із Путіним новий механізм експорту українського зерна – МЗС Туреччини
Путін пригрозив "оновленими" ядерними силами
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: