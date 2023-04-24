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Fox News припинила співпрацю з "американським Соловйовим" Такером Карлсоном

Станіслав ПогоріловПонеділок, 24 квітня 2023, 21:20
Fox News припинила співпрацю з американським Соловйовим Такером Карлсоном
Такер Карлсон, фото: Getty Images

Американська телекомпанія Fox News оголосила про припинення співпраці з телеведучим, якого вважають головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі.

Джерело: Fox News, CNN

Дослівно: "Fox News Media і Такер Карлсон домовилися розійтися. Ми дякуємо йому за його роботу на телеканалі як ведучого, а до цього - як автора".

Деталі: Як повідомляє CNN, Карлсон, правий екстреміст, який вів високорейтингову програму о 8 годині вечора..

Незадовго до оголошення телеканал просував у своєму ефірі інтерв'ю Карлсона з кандидатом у президенти від Республіканської партії Вівеком Рамасвамі. А в п'ятничному шоу він завершив програму словами: "Ми повернемося в понеділок".

Ця заява була зроблена через тиждень після того, як Fox News задовольнив величезний позов про наклеп з компанією Dominion Voting Systems на суму $ 787,5 млн за поширення брехні на виборах.

Fox News повідомив, що останнє шоу Карлсона вийшло в ефір у п'ятницю, 21 квітня.

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"Карлсон був головним пропагандистом теорій змови та радикальної риторики на телеканалі. Він не тільки неодноразово сіяв сумніви щодо легітимності виборів 2020 року, але й просував теорії змови щодо вакцин проти Covid-19 та підносив тези білих націоналістів", - повідомляє CNN.

Після новини про припинення співпраці з Fox News, російський пропагандист Володимир Соловйов через свій Telegram-канал запропонував роботу Карлсону на телеканалі "Соловйов Live"

"Такер, приходь до нас. У нас можна не боятися лаяти Байдена", - написав пропагандист.

Теми: СШАмедіа
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