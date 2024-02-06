Мар'яна Безугла заявила, що її виключили з партії "Слуга народу"
Вівторок, 6 лютого 2024, 22:05
Народна депутатка Мар’яна Безугла заявила, що її виключили з партії "Слуга народу"
Джерело: Безугла у Facebook
Пряма мова: "Голова партії Олена Шуляк задовольнила мою заяву на вихід з партії Слуга Народу".
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Деталі: Раніше Безугла заявляла, що їй не потрібна "слабка фракція та партія" у період війни в країні. Безугла додала, що підтримує президента Зеленського, проте не хоче мати зв'язки із "нардепами фракції, які встромляють ніж у спину".
Передісторія:
- 5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.
- Безугла протягом року робила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.
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