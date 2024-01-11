Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

Нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу".

Джерело: Безугла у Facebook

Пряма мова: "Я написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу".

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"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину".

Деталі: Також Безугла додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки" за умов, які нібито їй нав’язують.

При цьому вона заявила, що "підтримує президента" і залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами".

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Що передувало: На засіданні Верховно ї Ради 10 січня народні депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

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