Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"
Нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу".
Джерело: Безугла у Facebook
Пряма мова: "Я написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу".
"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину".
Деталі: Також Безугла додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки" за умов, які нібито їй нав’язують.
При цьому вона заявила, що "підтримує президента" і залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами".
Що передувало: На засіданні Верховно ї Ради 10 січня народні депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.
Передісторія:
- 5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.
- Безугла протягом року робила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.