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Безугла заявила про вихід із фракції та партії "Слуга народу"

"Українська правда"Четвер, 11 січня 2024, 01:54
Безугла заявила про вихід із фракції та партії Слуга народу
фото безуглої у фейсбук

Нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу".

Джерело: Безугла у Facebook

Пряма мова: "Я написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга народу".

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"Слабка фракція та партія у війну мені не потрібна. Продовжу підтримувати ініціативи Президента, але не хочу мати спільні зобовʼязання з нардепами фракції, які встромляють ніж у спину".

Деталі: Також Безугла додала, що їй "не потрібна квота заступника голови Комітету Верховна Рада України з питань національної безпеки оборони та розвідки" за умов, які нібито їй нав’язують.

При цьому вона заявила, що "підтримує президента" і залишається "мажоритарним депутатом Оболонського району з усіма зобовʼязаннями відкритості та роботи з громадянами".

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Що передувало: На засіданні Верховно ї Ради 10 січня народні депутати не змогли внести в порядок денний засідання парламенту питання звільнення Мар’яни Безуглої з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки та оборони.

Передісторія:

  • 5 січня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував відсторонити нардепку Мар’яну Безуглу від посади заступника голови комітету.
  • Безугла протягом року робила кілька гучних заяв щодо військових і ведення бойових дій. Зокрема, заявляла, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не надав плану на наступний рік, тому військове керівництво України має піти.

Теми: Верховна Рада
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