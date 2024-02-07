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У Байдена відреагували на інтерв’ю Путіна "американському Соловйову"

"Європейська правда", "Українська правда"Середа, 7 лютого 2024, 19:50
У Байдена відреагували на інтерв’ю Путіна американському Соловйову
Джейк Салліван. Фото: Getty Images

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван прокоментував поїздку ексведучого Fox News Такера Карлсона до Росії, щоб узяти інтерв’ю в її президента Владіміра Путіна.

Джерело: Салліван на пресконференції 7 лютого разом із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Салліван визнав, що у США, Європі та інших країнах є критики військової допомоги Україні з боку Заходу, й ця критика почала лунати ще до повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

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"Ми неодноразово пояснювали, чому підтримка України є основоположним інтересом національної безпеки Сполучених Штатів та трансатлантичного Альянсу. І я вважаю, що наша точка зору переважає досі", – вважає він.

Радник Байдена звернув увагу, що переважна більшість американців підтримують подальшу допомогу Україні, так само як і більшість членів Конгресу США з обох партій.

"Ми продовжимо дотримуватись цього курсу й наголошувати, що полишення України в цей момент, в цей час буде засадничо хибним з погляду головних інтересів нацбезпеки і США, і наших союзників у НАТО. І ми вважаємо, що наша точка зору переважатиме й надалі, бо правда – на нашому боці", – підсумував Салліван.

ВІДЕО ДНЯ

Такер Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 

Карлсон був ведучим програми "Такер Карлсон сьогодні ввечері" на телеканалі Fox News з 2016 по 2023 рік, але у квітні минулого року його звільнили без офіційного пояснення з боку роботодавця.

Теми: СШАПутінЗМІБайден
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