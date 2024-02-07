Данілов: Ухвалення законопроєкту про мобілізацію з нормами, які порушують Конституцію, майже неможливе

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що ймовірність того, що норми оновленого законопроєкту про мобілізацію не будуть відповідати Конституції "наближена до нуля".

Джерело: Данілов у випуску УП. Підсумки

Пряма мова Данілова: "І депутати, які несуть політичну відповідальність за голосування і президент України не допустять того, щоби антиконституційні норми були в цьому законі".

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Деталі: Він також наголосив, що важливо аби закон був справедливим та зрозумілим для суспільства.

Пряма мова Данілова: "Цей закон має бути справедливим і зрозумілим для всього суспільства. В нього не має бути трактувань, які одні "читають зліва, інші читають справа". Він має бути прости і зрозумілим. Щоб кожна людина зрозуміла, про що йдеться".