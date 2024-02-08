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Нічна атака: у Миколаєві теж є влучання, в Одесі постраждали патрульні, на Вінниччині – пожежа від уламків

Олена РощінаЧетвер, 8 лютого 2024, 08:16
Нічна атака: у Миколаєві теж є влучання, в Одесі постраждали патрульні, на Вінниччині – пожежа від уламків
Рятувальники ліквідують наслідки влучання дрона в Миколаєві, фото ДСНС

Російські війська у ніч на 8 лютого вчергове атакували Україну дронами, в Одесі й Миколаєві влучили по цивільній інфраструктурі, на Вінниччині уламки збитих безпілотників призвели до пожежі на інфраструктурному об'єкті.   

Джерело: Сили оборони півдня України, керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, ДСНС України

Дослівно Сили оборони півдня: "Понад 5 годин тривала чергова нічна дронова атака по півдню України. Ворог спрямував БпЛА-камікадзе типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої Херсонщини на 3 регіони.

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10 дронів підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити: 5 – на Одещині, 3 – на Миколаївщині, 2 – на Вінниччині". 

Деталі: За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом цієї ночі над Україною знищили 11 із 17 ударних безпілотників.

Однак уникнути влучань не вдалося.

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Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі Одеси. Ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також пошкоджено будівлю навчального закладу – пробито дах перекриття, вибито вікна. Йдеться про коледж.

За уточненими даними, постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце влучання для надання допомоги громадянам. Під час повторного вибуху вони отримали мінно-вибухові травми. Патрульних госпіталізували, їхній стан стабільний.

У Миколаєві ворог знову влучив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс.

Через атаку дронів у Миколаєві горіли будівлі
Через атаку дронів у Миколаєві горіли будівлі
ДСНС

Виниклу пожежу оперативно ліквідовано фахівцями ДСНС. 

Через атаку дронів у Миколаєві горіли будівлі
Через атаку дронів у Миколаєві горіли будівлі
ДСНС

За даними Кіма, внаслідок влучань "Шахедів" сталося займання на території промислового підприємства та приватного будинку, також пошкоджень зазнали багатоквартирні будинки та обʼєкт спортивної інфраструктури, але постраждалих немає.

У Вінницькій області уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Вогонь вдалося локалізувати. Вогнеборці завершують роботи з ліквідації. Постраждалих немає.

УП: Новина оновлена й доповнена після публікації.

Теми: ШахедОдесаМиколаївВінницька область
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