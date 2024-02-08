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Росія атакувала Україну 17 "Шахедами", 11 з них збили

Ірина БалачукЧетвер, 8 лютого 2024, 07:19
Росія атакувала Україну 17 Шахедами, 11 з них збили
Фото ілюстративне з Telegram командувача Об’єднаних сил Сергія Наєва

Сили протиповітряної оборони знищили 11 з 17 ударних безпілотників типу "Шахед", якими росіяни атакували Україну ночі 8 лютого.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим. У результаті бойової роботи знищено 11 "Шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей".

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Деталі: Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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Теми: ШахедПовітряні сили ЗСУ
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