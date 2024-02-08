Росія атакувала Україну 17 "Шахедами", 11 з них збили

Сили протиповітряної оборони знищили 11 з 17 ударних безпілотників типу "Шахед", якими росіяни атакували Україну ночі 8 лютого.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У ніч на 8 лютого противник завдав удару 17-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з мису Чауда – Крим. У результаті бойової роботи знищено 11 "Шахедів" у межах Миколаївської, Одеської, Вінницької та Дніпропетровської областей".

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Деталі: Повідомляється, що до відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи і мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Передісторія:

Раніше міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що "є прильоти" в місті у резульаті російської атаки у ніч на 8 лютого.

В Одесі внаслідок нічної атаки дронів є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема пошкоджено недобудовану багатоповерхівку і будівлю навчального закладу.