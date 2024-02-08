Байден про провал проєкту щодо допомоги Україні: Путін наступає, а ми що? Відступаємо?

Президент США Джо Байден через кілька годин після того, як Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні висловив занепокоєння тим, що союзники Києва відступають від його підтримки у критичний момент.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін "наступає на п'яти".

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Пряма мова президента США: "І що ми робимо? Відступаємо?"

Байден попередив, що Україна перебуває на критичному етапі війни: запаси боєприпасів і зброї в країні скорочуються, а бойові дії, як очікується, активізуються цієї весни.

Пряма мова президента США: "Сполучені Штати розглядаються як важлива нація. Якщо Сполучені Штати відійдуть від подій, що станеться? Що тоді станеться на Близькому Сході, Тайванська протока? Що станеться в Азії? Що станеться з Україною?".

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Деталі: Видання повідомляє, що колишній президент Дональд Трамп, лідер Республіканської партії, закликав республіканців у Конгресі відхилити законопроєкт, який передбачав допомогу Україні.

Наразі американські законодавці ведуть переговори про урізаний пакет, який виключить положення про імміграцію і включатиме допомогу Україні та інші пріоритети національної безпеки США, але такий підхід стикається з опозицією в Палаті представників, контрольованій республіканцями.

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