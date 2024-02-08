Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Байден про провал проєкту щодо допомоги Україні: Путін наступає, а ми що? Відступаємо?

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 08:43
Байден про провал проєкту щодо допомоги Україні: Путін наступає, а ми що? Відступаємо?
Джо Байден. Фото whitehouse.gov

Президент США Джо Байден через кілька годин після того, як Сенат провалив законопроєкт про безпеку кордонів та імміграцію, який дозволив би розблокувати понад 60 мільярдів доларів допомоги Україні висловив занепокоєння тим, що союзники Києва відступають від його підтримки у критичний момент.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Байден заявив, що президент Росії Володимир Путін "наступає на п'яти".

Реклама:

Пряма мова президента США: "І що ми робимо? Відступаємо?"

Байден попередив, що Україна перебуває на критичному етапі війни: запаси боєприпасів і зброї в країні скорочуються, а бойові дії, як очікується, активізуються цієї весни.

Пряма мова президента США: "Сполучені Штати розглядаються як важлива нація. Якщо Сполучені Штати відійдуть від подій, що станеться? Що тоді станеться на Близькому Сході, Тайванська протока? Що станеться в Азії? Що станеться з Україною?".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Видання повідомляє, що колишній президент Дональд Трамп, лідер Республіканської партії, закликав республіканців у Конгресі відхилити законопроєкт, який передбачав допомогу Україні.

Наразі американські законодавці ведуть переговори про урізаний пакет, який виключить положення про імміграцію і включатиме допомогу Україні та інші пріоритети національної безпеки США, але такий підхід стикається з опозицією в Палаті представників, контрольованій республіканцями.

Передісторія:

  • У Сенаті США не знайшлось достатньо підтримки для процедурного голосування за законопроєкт із посиленням міграційної політики, який передбачав додаткові кошти для України, Ізраїлю й Тайваню.
  • Перед цим президент Джо Байден, який підтримав компромісний двопартійний законопроєкт, заявив, що його ухвалення намагається зірвати Дональд Трамп.

Теми: БайденРосіяУкраїнадопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Байден
Байден виступив з незапланованим зверненням
Байден знову обмовився на публіці, переплутавши європейських лідерів
Байден різко відреагував на блокування в Сенаті законопроєкту з допомогою Україні
Останні новини
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
22:57
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА: у Дніпрі пролунали вибухи
Усі новини...
Реклама: