Росіяни продовжуватимуть наступи довкола Авдіївки − британська розвідка

Авдіївка досі лишається у фокусі росіян, тож окупанти продовжать свої наступальні зусилля в цьому районі в наступні тижні, вважає розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії від 8 лютого

Дослівно з огляду: "За останні чотири тижні близько 600 керованих боєприпасів були запущені по українських позиціях в Авдіївці із застосуванням тактичної авіації. Російські вильоти збільшили число ударів керованими боєприпасами з 30 до 50 5 лютого 2024 року – на 66% за останні два тижні".

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Деталі: Повідомляється, що Росія продовжує атакувати на південно-східних околицях міста, бої точаться за кожну вулицю.

За даними розвідки, за останні 2 тижні росіяни з високою ймовірністю перемістили в сектор Авдіївки додаткові сили, збільшуючи тиск на українські позиції довкола міста.

Водночас Україна продовжує контратаки, щоб убезпечити функціонування основного маршруту постачання.

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Також вказується, що російська авіація змушена триматися на відстані через українську протиповітряну оборону, а це позначається на точності застосування росіянами боєприпасів.

"Росія майже напевно продовжить наступальний тиск у цій зоні протягом наступних тижнів з широким використанням потужностей тактичної авіації для підтримки своїх зусиль", – йдеться в огляді.

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