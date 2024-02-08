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Бунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у "Лють"

"Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 13:35
Бунт поліцейських: у Дніпрі розформують полк спецпризначення і переведуть всіх у Лють
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Керівництво Нацполіції розформує полк особливого призначення в Дніпропетровській області, усіх спецпризначенців переведуть до штурмової бригади "Лють".

Джерело: заступник голови Національної поліції Олександр Фацевич 

Пряма мова: "Оцінка надана щодо ситуації у Дніпрі. Ухвалено рішення щодо розформування полку поліції особливого призначення ГУНП у Дніпропетровській області. Тобто, полку такого не буде існувати. 

Ми, можливо, ухвалимо інші кадрові рішення щодо створення окремих рот для виконання специфічних завдань.

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Всі співробітники полку без виключення будуть переведені в бригаду "Лють" для виконання завдань".

Деталі: За словами Фацевича, працівників, які відмовляться від переводу до штурмової бригади, звільнять та вручать їм повістку.

Також заступник голови Нацполіції додав, що це унікальна ситуація, коли поліція виконує завдання з оборони держави в складі військ.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 4 лютого у мережі зʼявилося відео зі зборів поліцейських у Дніпрі. На ньому правоохоронці нібито відмовлялися переводитися до штурмової бригади "Лють". У Нацполіції пообіцяли з'ясувати всі обставини та ухвалити відповідні рішення.

Теми: ДніпрополіціяГвардія наступувійна
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