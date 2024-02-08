Київ позбувся вулиць Булгакова і Блока: перейменовано ще кілька об'єктів

У процесі дерусифікації та декомунізації у столиці Київська міська рада перейменувала ще десять міських об’єктів.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Пряма мова секретаря Київради Володимира Бондаренка: "Столиця України продовжує позбавлятись назв, які впливали на спотворення нашої національної свідомості. Процес декомунізації та дерусифікації доволі тривалий, оскільки включає декілька етапів, однак спільними зусиллями разом із мешканцями столиці місто активно рухається у цьому напрямку. У багатовіковому Києві не має лишитись найменувань, які пов’язані з країною-агресором, її радянським та імперським минулим".

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Деталі: Рішення було прийнято 8 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю депутатів.

Крім Повітрофлотського, який перейменовано на проспект Повітряних сил, нові назви отримали:

вулиця Білгородська тепер – вулиця Василя Овсієнка

вулиця Миколи Матеюка – вулиця Василя Іваниса

вулиця Булгакова – вулиця Вахтанга Кікабідзе

бібліотека імені Олександра Блока – бібліотека імені Гната Юри

провулок Яблочкова – провулок Компанійський

безіменному скверу на вулиці Боричів Тік, 17, 19, 21 перейменовано на честь Ґолди Меїр

вулиця Чернігівська – вулиця Братів Чибінєєвих

вулиця Павла Скоропадського – Бессарабський проїзд

безіменний сквер на вулиці Жилянській отримав назву – Лідії Гончаренко.

Що передувало: У березні 2023 року Київрада иперейменувала вулицю Льва Толстого на Гетьмана Павла Скоропадського. Задля уникнення плутанини планувалося перейменування вулиці Павла Скоропадського на Бессарабці.