Під обстрілом росіян в Авдіївці загинула 72-річна жінка – Донецька ОВА
Четвер, 8 лютого 2024, 17:14
Під час ракетного обстрілу росіян вдень 8 лютого в Авдіївці Донецької області загинула мирна мешканка.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram
Пряма мова: "Ще 1 людина загинула від рук росіян в Авдіївці. Сьогодні вдень росіяни двічі завдали по місту ракетних ударів — загинула 72-річна жінка, пошкоджено 2 будинки".
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Деталі: Голова ОВА нагадав, що в Авдіївці досі залишаються понад 900 жителів і кожен із них щодня наражає себе на смертельну небезпеку.
"Закликаю всіх: будьте відповідальними! Евакуюйтесь", - зазначив Філашкін.