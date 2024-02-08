Подоляк назвав причини звільнення Залужного
Четвер, 8 лютого 2024, 19:59
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.
Джерело: Подоляк в Telegram
Пряма мова: "Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії".
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Що цьому передувало:
- Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
- Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
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