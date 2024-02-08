Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Подоляк назвав причини звільнення Залужного

Тетяна ОлійникЧетвер, 8 лютого 2024, 19:59
Подоляк назвав причини звільнення Залужного
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

Джерело: Подоляк в Telegram

Пряма мова: "Рішення обумовлене необхідністю переглянути тактику дій, яка не забезпечила в повному обсязі належного результату торік, не допустити стагнації по лінії фронту, яка негативно впливає на суспільні настрої, знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, які даватимуть змогу утримати й розвинути ініціативу, а також важливістю запустити процес реформування управлінських принципів в армії".

Реклама:

Що цьому передувало:

  • Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

Читайте також: Відставка на повторі. Чому Зеленський (не) звільняє Залужного

Теми: Офіс президентаЗалужнийЗбройні силиГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК

"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України

У Харкові через удар по нафтобазі забруднено 10 тис. квадратів землі

Шольц вважає, що Європа має перейти до великомасштабного виробництва зброї

ЄС схвалив перший крок для використання заморожених активів Росії на користь України

відеоРосія застосувала гіперзвукову ракету "Циркон" в Україні – КНДІСЕ

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Офіс президента
Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки – ОП
Шоумен з Банкової. Саймон Шустер про Зеленського, Залужного, бункер, джерела та книгу "The Showman"
У Зеленського офіційно заявили, що Залужного не звільнили
Останні новини
03:58
Росіяни вдарили по 4 громадах Сумщини, скидали міни і ВОГ
03:22
Стрілянина в метро Нью-Йорка: одна людина загинула і 5 дістали поранення
02:38
Байден закликає до 6-тижнового припинення вогню в Секторі Гази – ЗМІ
01:52
Через ворожий обстріл одна з ТЕС припинила виробництво електроенергії – ДТЕК
01:40
"Веймарський трикутник" зробив заяву на підтримку України
00:36
У Білому дому відреагували на заяви Трампа з приводу НАТО
00:04
Президент Кіпру попросив Німеччину вплинути на Туреччину для возз’єднання острова
23:44
Білоруську команду з хокею дискваліфікували з відбору на Олімпіаду, де вона могла зіграти з Україною
23:12
Економічні новини 12 лютого: обшуки у Пашинського, крок ЄС з передачі доходу з активів РФ Україні
22:58
Bloomberg: Зеленський планує європейське турне, говоритиме про зброю і "гарантії безпеки"
Усі новини...
Реклама: