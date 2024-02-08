Зеленський вказав, яких змін чекає у ЗСУ після призначення Сирського

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні 8 лютого перерахував головні зміни, які потрібні Збройним силам після призначення головнокомандувачем Олександра Сирського, серед них розв'язання проблем з логістикою та побудова дієвої системи ротації.

Джерело: звернення Зеленського 8 лютого

Деталі: Президент перелічив необхідні кроки, оскільки 2024 рік може стати успішним для України лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні сили України.

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Серед них:

На столі має з’явитися реалістичний, детальний план дій Збройних Сил України на 2024 рік. З урахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив.

Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю – має відбутися справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту.

Треба розв’язати проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з’ясують, де в них на складах застрягли дрони.

Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні.

Має бути виправлена надмірна та невиправдана чисельність у штабах.

Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації – це обов’язково.

Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів – тільки навчені солдати на першій лінії.

У структурі Збройних сил створюється новий рід сил – Сили безпілотних систем. Повинен бути призначений перший командувач.

Пряма мова Зеленського: "Зараз Сили оборони України – це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронту так, як меншість, яка реально на передовій, реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій. Інший підхід до управління фронтом. Інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Усе це дасть більшу повагу до солдата й поверне чіткість діям у війні".

Більше деталей: Також, за словами президента, команду перезавантаження Збройних сил України новий головком Сирський представить днями.

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Що цьому передувало:

Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.

Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.

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