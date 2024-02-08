Білий дім відреагував на відставку Залужного

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг Кірбі 8 лютого

Деталі: Представник Білого дому наголосив, що Зеленський – головнокомандувач своїх Збройних Сил, і "він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві".

Реклама:

"У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами", – додав Кірбі.

Він також відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про "нестабільність" ситуації в Україні, але не зміг підтвердити, що це кадрове питання попередньо обговорювалось між Києвом і Вашингтоном "на високому рівні".

Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.

ВІДЕО ДНЯ

Протягом декількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Зрештою, 8 лютого Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і зміни в керівництві ЗСУ. Пізніше Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України.