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Білий дім відреагував на відставку Залужного

"Європейська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 21:58
Білий дім відреагував на відставку Залужного
Джон Кірбі. Фото - Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі прокоментував рішення Володимира Зеленського змінити головнокомандувача Збройних Сил України.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на брифінг Кірбі 8 лютого

Деталі: Представник Білого дому наголосив, що Зеленський – головнокомандувач своїх Збройних Сил, і "він може вирішувати, хто буде у військовому керівництві".

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"У цьому й полягає цивільний контроль. Ми про це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто очолюватиме українське військо. Ми продовжимо співпрацю з нашими українськими колегами", – додав Кірбі.

Він також відкинув твердження, що заміна головнокомандувача ЗСУ свідчить про "нестабільність" ситуації в Україні, але не зміг підтвердити, що це кадрове питання попередньо обговорювалось між Києвом і Вашингтоном "на високому рівні".

Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.

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Протягом декількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Зрештою, 8 лютого Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і зміни в керівництві ЗСУ. Пізніше Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України.

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