У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердила готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на Валландер, яку цитує агентство Reuters

Деталі: Помічниця голови Пентагону наголосила, що Володимир "Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими".

Реклама:

"Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже це робимо", – додала вона.

Валландер окремо назвала Сирського "досвідченим, успішним командиром".

Протягом декількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

ВІДЕО ДНЯ

Зрешто, 8 лютого Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і зміни в керівництві ЗСУ. Пізніше Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України.

Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.