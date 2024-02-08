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У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 8 лютого 2024, 23:38
У Пентагоні підтвердили готовність працювати з новим головнокомандувачем ЗСУ
Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер. Фото CNN

Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердила готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських Збройних Сил.

Джерело: "Європейська правда", з посиланням на Валландер, яку цитує агентство Reuters

Деталі: Помічниця голови Пентагону наголосила, що Володимир "Зеленський є президентом своєї країни, і Україна, на відміну від Росії, має демократичний цивільний контроль над військовими".

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"Сполучені Штати поважають і будуть працювати з тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми будемо ефективно працювати з генералом Сирським, ми вже це робимо", – додала вона.

Валландер окремо назвала Сирського "досвідченим, успішним командиром".

Протягом декількох тижнів в Україні ходили чутки про те, що президент збирається відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

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Зрешто, 8 лютого Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і зміни в керівництві ЗСУ. Пізніше Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського новим головнокомандувачем Збройних сил України.

Раніше американське видання The Washington Post з посиланням на двох поінформованих співрозмовників написало, що уряд України поінформував Білий дім про рішення Володимира Зеленського звільнити генерала Валерія Залужного.

Теми: СШАЗбройні силиЗалужний
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