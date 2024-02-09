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На Кубані вночі атакували ще один нафтопереробний завод

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 11:26
На Кубані вночі атакували ще один нафтопереробний завод
Афіпський НПЗ, скрін з гугл мапи

У Краснодарському краї Росії вночі атакували також другий нафтопереробний завод – Афіпський.

Джерело: Telegram-канали Astra та Shot

Деталі: За інформацією telegram-каналу Astra, крім Ільського НПЗ, пожежу на якому офіційно підтвердила російська влада, у Краснодарському краї атакували Афіпський НПЗ. Безпілотник упав на територію нафтобази близько 4:00 ранку. Попередньо, пошкоджень і постраждалих немає.  Заводи розташовані на відстані близько 21 км один від одного.

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Ще один безпілотник у цей самий час упав на територію нафтобази в селищі Сталевий Кінь Орловської області. Після падіння дрон вибухнув. Попередньо, пошкоджень і постраждалих немає.

Про падіння уламків на території Афіпського НПЗ також повідомляє telegram-канал Shot.

Пізніше джерело УП в Службі безпеки повідомило, що обидва НПЗ уразили безпілотники СБУ. На Ільському НПЗ вражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. Без неї ворог не зможе виробляти дизпаливо для військових потреб. Ціна такої установки – 50 млн доларів США. За словами джерела, по Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються.

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Теми: Росіябезпілотникинафта
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