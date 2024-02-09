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По нафтопереробних заводах 9 лютого вдарили дрони СБУ – джерело

Валентина РоманенкоП'ятниця, 9 лютого 2024, 11:44
По нафтопереробних заводах 9 лютого вдарили дрони СБУ – джерело
колаж УП

Безпілотники Служби безпеки України вдарили по двох нафтопереробних заводах у Краснодарському краї: Ільському та Афіпському.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела, в результаті атаки по Ільському НПЗ сталася велика пожежа, було уражено установку первинної переробки потужністю 3,6 млн тон на рік. Ціна такої установки - 50 млн доларів США.

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Пряма мова: "По Афіпському заводу безпілотники також влучно відпрацювали, але наразі наслідки уточнюються".

Деталі: Обидва об’єкти знаходяться на відстані близько 20 кілометрів один від одного. Місцеві пабліки писали, що росіяни навіть змушені були піднімати в небо літаки.

Співрозмовник УП наголошує, що такі заводи – цілком законні цілі, оскільки не лише працюють на оборонку і забезпечують паливом російські війська, але є важливими для економіки РФ.

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Що передувало: В жовтні 2023 року СБУ також успішно атакувала дронами Афіпський НПЗ, на якому виготовляли авіаційне пальне для ворожих літаків.

Теми: безпілотникивійнаСБУ
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