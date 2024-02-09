Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії: аварій на військових заводах РФ стане ще більше через тиск Кремля

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 9 лютого 2024, 13:42
Розвідка Британії: аварій на військових заводах РФ стане ще більше через тиск Кремля
Фото: Getty Images

Розвідка Великої Британії проаналізувала нещодавні вибухи на промислових об'єктах Росії та прогнозує збільшення аварій через тиск Кремля щодо нарощення обсягів військово-промислового виробництва для підтримки війни в Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міноборони Британії

Деталі: Аналітики звернули увагу на нещодавні повідомлення про вибух на військовому заводі поблизу Іжевська, що в центральній Росії, який використовується для виробництва низки балістичних ракет, зокрема "Іскандер", які регулярно використовуються проти України.

Реклама:

"Спочатку припускали, що вибух стався через помилку робітника, але пізніше російське державне інформагентство ТАСС повідомило, що це відбулося через "планові випробування" ракетних двигунів", – йдеться в огляді.

Малоймовірно, вказує розвідка, що українські безпілотники були причетні до вибуху, враховуючи відстань у 1200 км від України. Крім того, додають у відомстві, не було повідомлень про подібні атаки в цьому районі.

Як стверджують аналітики, існує реальна ймовірність того, що вибух на заводі в Іжевську стався через недбале поводження та зберігання легкозаймистих, горючих і вибухонебезпечних матеріалів.

ВІДЕО ДНЯ

"Це щонайменше п'ятий незрозумілий вибух на військово-промисловому заводі (в РФ) за останні чотири місяці. Попередні вибухи відбулися на хімічному заводі Каменський під Ростовом 15 січня 2024 року, Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року, а також на заводах з виробництва пороху й боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року та Солікамську 31 жовтня 2023 року", – відзначили в Міноборони Британії.

Раніше повідомляли, що потужний вибух стався в російській Удмуртії, на заводі, що випускає балістичні ракети і компоненти ядерної зброї.

Що було раніше:

Теми: Росіярозвідкааварія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

РФ не визнає збиття своїх літаків: генерал Олещук "підказав" окупантам, де шукати пілотів

Сили ППО збили три російських літаки

Зеленський готовий поїхати з Трампом на фронт, якщо той відвідає Україну

ЗМІ: Шольц заблокував обрання фон дер Ляєн генсеком НАТО через "критичне ставлення" до РФ

Зеленський: Ми повернемо мільйони біженців додому, якщо буде достатньо систем ППО

Коаліція дронів офіційно стартувала – Умєров

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Росія
Рішення Міжнародного Суду ООН: післямова
На Кубані вночі атакували ще один нафтопереробний завод
Брехав і намагався зробити з себе жертву − ISW проаналізував інтерв’ю Путіна
Останні новини
16:33
Зеленський: Ключове питання зараз – збереження американської підтримки
16:24
Безпековий договір з Нідерландами "на фінальному етапі" – Рютте
16:20
Чехія знайшла спосіб дістати 3,5 млн снарядів для України – Павел
16:14
ЄБРР та Італія виділить 200 мільйонів євро на відновлення ГЕС
16:06
У Куп’янську зруйновано будинок на 2 під’їзди, під завалами можуть бути люди
15:57
ГУР повідомило, що забезпечувало коридор для відходу бійців з Авдіївки
15:45
РФ не визнає збиття своїх літаків: генерал Олещук "підказав" окупантам, де шукати пілотів
15:41
Данія закликала Європу не ховатися за проблемами виробництва у постачанні зброї в Україну
15:33
Чим довше США зволікають з допомогою, тим більше українців гинуть – Столтенберг
15:20
Зеленський розповів, чого чекає від Марка Рютте, коли той стане генсеком НАТО
Усі новини...
Реклама: