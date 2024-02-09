Євросоюз запевнив у підтримці України після зміни головнокомандувача ЗСУ
П'ятниця, 9 лютого 2024, 16:05
У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Джерело: речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі у Брюсселі, цитує "Європейська правда"
Деталі: Речниця назвала заміну головнокомандувача Збройних сил внутрішнім рішенням України, що є прерогативою президента.
Реклама:
Вона запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.
Пряма мова: "Підтримка Євросоюзом України непохитна. Ми зобов’язалися підтримувати Україну так довго, як це необхідно, і забезпечувати всім, що необхідно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 8 лютого президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України і призначив замість нього Олександра Сирського.
- Помічниця міністра оборони США Селеста Валландер, коментуючи зміни у військовому керівництві України, підтвердила готовність Штатів співпрацювати з новим головнокомандувачем українських ЗСУ. Схожу заяву зробив і Білий дім.