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Євросоюз запевнив у підтримці України після зміни головнокомандувача ЗСУ

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 9 лютого 2024, 16:05
Євросоюз запевнив у підтримці України після зміни головнокомандувача ЗСУ
Прапор ЄС, фото Getty Images

У Європейській комісії заявили, що підтримка Європейським Союзом України залишиться незмінною після відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: речниця зовнішньополітичної служби ЄС Набіла Массралі у Брюсселі, цитує "Європейська правда"

Деталі: Речниця назвала заміну головнокомандувача Збройних сил внутрішнім рішенням України, що є прерогативою президента. 

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Вона запевнила у твердості подальшої підтримки Києва з боку Брюсселя.

Пряма мова: "Підтримка Євросоюзом України непохитна. Ми зобов’язалися підтримувати Україну так довго, як це необхідно, і забезпечувати всім, що необхідно, незалежно від того, хто очолює Збройні сили України".

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Теми: ЄСУкраїнаЗбройні сили
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