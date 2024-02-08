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Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ

Станіслав ПогоріловЧетвер, 8 лютого 2024, 20:52
Зеленський офіційно звільнив Залужного – указ
Валерій Задужний, фото: Getty images

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил.

Джерело: укази президента №59/2024№60/2024

Дослівно: "Звільнити Залужного Валерія Федоровича з посади Головнокомандувача Збройних Сил України".

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Іншим своїм указом Зеленський призначив Олександра Сирського головнокомандувачем ЗСУ.

Що було раніше:

  • Раніше у четвер Зеленський і Залужний одночасно повідомили про спільну зустріч і заявили, що обговорювали зміни в керівництві ЗСУ.
  • Зеленський призначив генерал-полковника Олександра Сирського головнокомандувачем Збройних сил України.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк серед причин звільнення Валерія Залужного назвав необхідність переглянути тактику дій та не допустити стагнації по лінії фронту.

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Теми: ЗалужнийЗеленськийЗбройні сили
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