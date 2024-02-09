Під Авдіївкою поліція під час евакуації затримала пораненого окупанта  

Під Авдіївкою поліцейські разом з військовими, які прямували на порятунок пораненого цивільного, затримали пораненого російського окупанта зі "Шторм-Z".

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Поліцейські разом з військовими прямували на порятунок пораненого цивільного. На вулиці вони побачили чоловіка в російському однострої та затримали його.

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Окупант родом з Татарстану і був засудженим в Росії за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Тому загарбник з позивним "Мєлкій" прибув в Україну задля участі у бойових діях - йому пообіцяли амністію".

Детаді: Окупант воював у штрафному підрозділі "Шторм-Z". Його завданням було забрати з поля бою своїх поранених.

Проте він потрапив під вогонь ЗСУ, де був поранений, втратив орієнтир і заблукав.

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Загарбнику було надано медичну допомогу. Його доставили до спільної групи Нацполіції та СБУ з розслідування воєнних злочинів.