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У ГУР назвали кілька прізвищ, причетних до дискредитаційної кампанії "Майдан-3"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 березня 2024, 11:30
У ГУР назвали кілька прізвищ, причетних до дискредитаційної кампанії Майдан-3
Андрій Юсов. фото - "Армія-Inform"

У списку тих, кого Кремль залучив до підривної кампанії проти України під кодовою назвою "Майдан-3", – перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та колишній помічник Путіна Владислав Сурков.

Джерело: речник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні.

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На жаль, є і прізвища з тих людей, які зараз знаходяться на території України. Як об’єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється і уточнюється".

Деталі: Водночас Юсов додав, що контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються.

Передісторія

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  • Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що головною метою російської операції "Майдан-3" є посіяти думки про нелегітимність української влади всередині країни, однак ця операція провалюється.
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Теми: ГУРпропагандаРосія
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