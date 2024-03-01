У ГУР назвали кілька прізвищ, причетних до дискредитаційної кампанії "Майдан-3"

У списку тих, кого Кремль залучив до підривної кампанії проти України під кодовою назвою "Майдан-3", – перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та колишній помічник Путіна Владислав Сурков.

Джерело: речник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні.

Реклама:

На жаль, є і прізвища з тих людей, які зараз знаходяться на території України. Як об’єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється і уточнюється".

Деталі: Водночас Юсов додав, що контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ