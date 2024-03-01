У ГУР назвали кілька прізвищ, причетних до дискредитаційної кампанії "Майдан-3"
У списку тих, кого Кремль залучив до підривної кампанії проти України під кодовою назвою "Майдан-3", – перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко та колишній помічник Путіна Владислав Сурков.
Джерело: речник Головного управління розвідки МОУ Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону
Пряма мова: "Що стосується конкретних прізвищ: так, Кирієнко, так, Сурков. Зрозуміло, що всі колаборанти-зрадники, яких прихистила наразі московія, будуть так чи інакше в цьому задіяні.
На жаль, є і прізвища з тих людей, які зараз знаходяться на території України. Як об’єкти впливу. Це не означає, що вони вже дали згоду. Ця інформація перевіряється і уточнюється".
Деталі: Водночас Юсов додав, що контррозвідувальні заходи в Україні тривають постійно і не зупиняються.
Передісторія:
- 16 листопада 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві, створити "хаос" всередині країни і усунути президента – за даними розвідки, цей план у Росії називають "Майдан 3".
- 21 листопада Зеленський заявив, що Росія хоче усунути його з посади до кінця 2023 року, для чого вигадала план дестабілізації під умовною назвою "Майдан-3".
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що головною метою російської операції "Майдан-3" є посіяти думки про нелегітимність української влади всередині країни, однак ця операція провалюється.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.