ГУР: Маємо списки людей, яких Росія намагається залучити до "Майдану-3"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що має списки осіб, яких Росія може залучити до поширення своїх наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Джерело: представник ГУР Андрій Юсов в ефірі Радіо Свобода 29 лютого

Пряма мова: "Я зараз не можу називати конкретні прізвища. Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії.

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Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із "червоною зіркою". Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу. Ця робота, спроби її, відбуваються як в Україні, так і за кордоном".

Деталі: За його словами, ворог також масово викуповує telegram-канали для досягнення цілей з просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні. Крім того, створюються ботоферми, які посилюють російську риторику у соцмережах.

Пряма мова: "Зараз буквально в живому часі продовжується активна "закупівля" різноманітних інструментів – починаючи від telegram-каналів, сторінок в різноманітних соцмережах, і до виходів на лідерів суспільної думки. Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють".

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…Таку назву ("Майдан-3" - ред.) дали в Росії. І це не вперше. Ще радянські спецслужби, потім російські спецслужби гарними українськими або іноземними словами називають відверті антиукраїнські заходи і ксенофобські заходи, як в Україні, так і за кордоном. Так, для них "Майдан" – це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми згадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами".

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