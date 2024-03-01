Японія запровадила нові антивоєнні санкції проти Росії
Японія розширила санкції проти російських осіб і організацій, які причетні до війни РФ проти України. До списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 російських підприємств.
Джерело: Міністерство закордонних справ Японії
Деталі: Під обмеження потрапили 12 фізичних і 36 юридичних осіб, зокрема "Тінькофф банк", японські активи якого будуть заморожені наприкінці березня 2024 року.
Також у санкційний список потрапили концерни "Калашников", "Алмаз-Антей", Уралвагонзавод, Атомфлот й науково-виробничі об’єднання "Аврора" й "Імпульс".
Крім того, Японія запровадили обмеження проти уповноважених з прав дитини в Чечні, Калузькій і Ростовській областях Росії та проти сина колишнього губернатора Красноярського краю РФ Артема Усса. З ними заборонені фінансові й торговельні відносини.
Передісторія:
- 3 лютого Японія запровадила додаткові персональні санкції проти осіб, пов'язаних із Росією, а також розширила експортні обмеження.
- У жовтні 2023 року Кабінет міністрів Японії погодив запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з односторонньою анексією Москвою чотирьох областей України.