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Японія запровадила нові антивоєнні санкції проти Росії

"Українська правда"П'ятниця, 1 березня 2024, 12:18
Японія запровадила нові антивоєнні санкції проти Росії
Фото: Getty Images

Японія розширила санкції проти  російських осіб і організацій, які причетні до війни РФ проти України. До списку увійшли 12 фізичних осіб та 36 російських підприємств.

Джерело: Міністерство закордонних справ Японії

Деталі: Під обмеження потрапили 12 фізичних і 36 юридичних осіб, зокрема "Тінькофф банк", японські активи якого будуть заморожені наприкінці березня 2024 року.

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Також у санкційний список потрапили концерни "Калашников", "Алмаз-Антей", Уралвагонзавод, Атомфлот й науково-виробничі об’єднання "Аврора" й "Імпульс".

Крім того, Японія запровадили обмеження проти уповноважених з прав дитини в Чечні, Калузькій і Ростовській областях Росії та проти сина колишнього губернатора Красноярського краю РФ Артема Усса.  З ними заборонені фінансові й торговельні відносини.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • 3 лютого Японія запровадила додаткові персональні санкції проти осіб, пов'язаних із Росією, а також розширила експортні обмеження.
  • У жовтні 2023 року Кабінет міністрів Японії погодив запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з односторонньою анексією Москвою чотирьох областей України.

Теми: ЯпоніяРосіясанкції
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