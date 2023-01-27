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Японія вводить нові санкції проти Росії

Ольга Глущенко П'ятниця, 27 січня 2023, 03:38
Японія вводить нові санкції проти Росії
Прапор Японії, фото AFP via Getty Images

Токіо з 3 лютого запроваджує додаткові персональні санкції проти осіб, пов'язаних із Росією, а також розширює експортні обмеження.

ДжерелоМіністерство закордонних справ Японії

Деталі: Японія розширює персональні санкції щодо 22 фізичних осіб з РФ, також вводить експортні обмеження до 49 російських компаній.

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Серед цих фізичних осіб – дитячий омбудсмен Марія Львова-Бєлова, заступник міністра оборони РФ Михайло Мізінцев, віце-прем'єри Дмитро Чернишеко та Андрій Бєлоусов, родичі російського олігарха Сулеймана Керімова, а також генерали російської армії, гуляйтери, призначені загарбниками на посади на окупованих територіях.

Підсанкційні компанії поповнили корпорація "Іркут", АТ "Московський машинобудівний завод "Авангард", ПАТ "Камаз", конструкторські бюро, науково-технічні центри та інші.

Нагадаємо: У жовтні минулого року Кабінет міністрів Японії погодив запровадження нових санкцій проти Росії у зв'язку з односторонньою анексією Москвою чотирьох областей України.

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Теми: ЯпоніяРосіясанкції
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