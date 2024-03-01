Сильні, розумні, креативні. Перша премія "УП100. Сила жінок"

"Українська правда" вперше за 24 роки нагородить сотню жінок-лідерок України, які щодня показують приклад незламності та сили.

Це жінки, які в перші дні повномасштабної війни приєдналися до війська або стали волонтерити. Ті, хто рухають науку або виграють у спортивних змаганнях та нагадують про Україну на світовій. Або ті, хто продовжує розбудовувати бізнес в Україні.

Історії цих жінок приголомшують та надихають водночас. Серед них є ті, де наші героїні втрачали найдорожчих, але не здавалися та попри біль вчилися жити заново.

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"Сьогодні українські жінки відіграють важливу роль в нашому спротиві. Це і військові, і волонтерки, і правозахисниці, і мисткині, і спортсменки. Цим проєктом ми хочемо відзначити зусилля жінок, які рухають країну вперед у найважчий період її незалежності", — ділиться головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Сотню лідерок проєкту "УП100. Сила жінок" редакція відзначала разом з незалежними експертами у восьми категоріях: захисниці, суспільство, бізнес, політика та державне управління, культура, креативні індустрії, спорт, освіта та наука.

Захід відбудеться 20 березня у Києві у напівблагодійному форматі – 50% від вартості квитка ми віддамо на потреби армії.

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На події ви зможете поспілкуватися з учасницями проєкту, командою редакції та насолодитися виступом українських виконавців.

Купити квиток та переглянути розклад події можна за посиланням.

Партнерами заходу стали: USAID "Зміцнення громадської довіри (UCBI), Biosphere Corporation, AGA.TE Jewelry Studio, La Famiglia Catering та бутік квітів KVITONKY.