Жіночий погляд на війну. Стали відомі нові спікерки премії "УП.100 Сила жінок"

"Українська правда" спільно з читачами і професійним журі визначила сотню українських лідерок в різних сферах, яких буде нагороджено під час урочистої церемонії "УП.100 Сила жінок" в Києві 25 березня.

Деталі: Премію було засновано, аби віддати належне жінкам, які в умовах повномасштабної війни захищають Україну на фронті, перетворюють складні обставини на можливості для бізнесу і громадського сектору, розвивають українську культуру, спорт, науку й креативні індустрії та приносять в Україну важливі зміни.

Цьогорічний захід натхненний Іриною Цибух – захисницею, яка забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших точок, надавала домедичну допомогу бійцям, постійно ризикувала власним життям під час евакуацій і намагалася впровадити культуру пам’яті в українському суспільстві.

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На заході відбудуться виступи близьких людей Ірини Цибух, зокрема її мами Оксани Цибух. А також присвята загиблій парамедикині від української співачки і подруги Ірини Марини Круть.

Крім цього, програма події включає музичні виступи оркестру Національної філармонії України, дискусійні панелі, благодійний аукціон тощо. Так в рамках "УП.100 Сила жінок" відбудеться дискусія на тему жіночого погляду на війну в Україні за участі військовослужбовиць Юлії Паєвської, Тетяни Теплюк і Євгенії Закревської, волонтерки Тати Кеплер та членкині у PEN Ukraine Катерини Зарембо, а модеруватиме її журналістка УП Ольга Кириленко.

На події також виступить Вінета Кляйне, керівниця комунікаційного відділу представництва НАТО в Україні. Вона говоритиме про життєво важливу роль жінок у формуванні майбутнього України, їхнє лідерство, стійкість та вплив на рух країни вперед.

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Ведучими заходу стануть СЕО агенції Bickerstaff.345 Вероніка Селега, політичний діяч Мустафа Найєм. Благодійний аукціон проведе меценатка та бізнесвумен Катерина Загорій.

Також під час події відбудеться благодійний аукціон на підтримку руху Veteranka за участі представниці фонду.

Генеральним партнером став UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Преміум партнер — KORMOTECH, FPV-дрони "Генерал Черешня", а також компанії EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShen, Gamondi та Galicia.

Детальніше ознайомитися з програмою події та придбати квитки можна за посиланням. Також ви можете отримати знижку -50% на квитки на всі заходи УП, долучившись до Клубу "Української правди".

Частина коштів від продажу квитків ми передамо на збір руху Veteranka.