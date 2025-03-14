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УП 100. Сила жінок

Роль жінок у майбутньому України. Про що говоритимуть на УП.100 Сила жінок

П'ятниця, 14 березня 2025, 14:46
Роль жінок у майбутньому України. Про що говоритимуть на УП.100 Сила жінок
колаж УП

25 березня у Києві відбудеться нагородження сотні українських лідерок в рамках проєкту УП.100 Сила жінок. 

Премію було засновано, аби віддати належне жінкам, які в умовах повномасштабної війни захищають Україну на фронті, перетворюють складні обставини на можливості для бізнесу і громадського сектору, розвивають українську культуру, спорт, науку й креативні індустрії та приносять в Україну важливі зміни.

Деталі: У програмі події — публічні дискусії за участі громадської діячки Тати Кеплер, військовослужбовиці Юлії Паєвської, народної депутатки Ірини Никорак, засновниці ювелірного бренду Guzema Валерії Гуземи та інших, виступ оркестру Національної філармонії України, small talk головної редакторки УП Севгіль Мусаєвої та Пані Посла ЄС в Україні Катаріни Матернової тощо. 

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Зокрема в рамках однієї з панелей заходу запрошені спікерки говоритимуть про те, як війна вже вплинула на роль жінки в українському суспільстві, як жінки будуть залучені до майбутнього відновлення України, як мотивувати жінок, що виїхали з України після початку повномасштабної війни, повернутися назад та багато іншого.

Сотню лідерок було визначено професійним журі, редакцією та читачами "Української правди". Їх буде нагороджено під час урочистої церемонії в таких категоріях: бізнес, захисниці, політика і державне управління, креативні індустрії, освіта і наука, культура, суспільство та спорт. 

Генеральним партнером став UKRSIBBANK BNP Paribas Group. Преміум партнер — KORMOTECH, FPV-дрони "Генерал Черешня", а також компанії EVA, Lady Di Atelier, La Famiglia Catering, LoraShenGamondi та Galicia.

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Детальніше ознайомитися з програмою події та придбати квитки можна за посиланням. Також ви можете отримати знижку -50% на квитки на всі заходи УП, долучившись до Клубу "Української правди".

Частина коштів від продажу квитків ми передамо на збір руху Veteranka.

Сила жінок
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