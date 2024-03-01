Жорін: Росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки, Третя штурмова продовжує працювати.

Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram

Пряма мова: "Звісно, що тактика ворога змінилась, бо не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові. Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: велика кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою.

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Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось – ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії".