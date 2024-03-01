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Жорін: Росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки

Тетяна ОлійникП'ятниця, 1 березня 2024, 20:56
Жорін: Росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки
Фото з Telegram Жоріна

Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що росіяни тиснуть абсолютно по всій смузі навколо Авдіївки, Третя штурмова продовжує працювати.

Джерело: заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в Telegram

Пряма мова: "Звісно, що тактика ворога змінилась, бо не можна воювати однаково в полі, в лісосмузі та в міській забудові. Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: велика кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою.

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Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось – ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії".

Теми: Авдіївкабойові дії
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