Представниця Чехії отримала титул Міс Світу 2024

Христина Пишкова з Чеської Республіки отримала титул Міс Світу 2024 у суботу в Мумбаї, Індія, де цього року проходив міжнародний конкурс. Вона перемогла 111 своїх суперниць з усього світу.

Джерело: CNN

Деталі: Під час відбіркового конкурсу оцінювали красу, талант і ораторське мистецтво.

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Коли кількість учасниць скоротилася до восьми найкращих, вони взяли участь у класичному раунді запитань і відповідей, торкаючись тем, які обговорювалися на останньому саміті "Великої двадцятки".

На прохання пролити світло на питання, яке безпосередньо впливає на охорону здоров'я жінок, Пишкова, 23-річна студентка юридичного факультету і модель, говорила про подолання стигми і сорому, пов'язаних з менструацією, зазначивши, що "бути жінкою - це дар" і що менструація не повинна бути темою табу.

Після останнього відбору залишилося чотири конкурсантки, які мали "презентувати свою мету" (або благодійну платформу) перед трійцею бізнес-магнатів з "Shark Tank India". Кожен з цих чотирьох фіналістів представляв окремий регіон світу: Африку, Америку та Карибський басейн, Азію та Океанію і Європу.

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Пишкова здобула перемогу над трьома фіналістками - Ясміною Зейтун з Лівану, Аче Абрахамс з Тринідаду і Тобаго та Лесего Чомбо з Ботсвани. (Ці жінки, разом з Джессікою Ґаґен з Англії, вважаються "континентальними переможницями" конкурсу).