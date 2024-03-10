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Представительница Чехии получила титул Мисс Мира 2024

Алена ИвашкивВоскресенье, 10 марта 2024, 02:31
Представительница Чехии получила титул Мисс Мира 2024
Кристина Пышкова из Чехии стала Мисс Мира 2024

Кристина Пышкова из Чешской Республики получила титул Мисс Мира 2024 в субботу в Мумбаи, Индия, где в этом году проходил международный конкурс. Она победила 111 своих соперниц со всего мира.

Источник: CNN

Детали: Во время отборочного конкурса оценивали красоту, талант и ораторское искусство.

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Когда количество участниц сократилось до восьми лучших, они приняли участие в классическом раунде вопросов и ответов, касаясь тем, которые обсуждались на последнем саммите "Большой двадцатки". 

На просьбу пролить свет на вопрос, который напрямую влияет на здравоохранение женщин, Пышкова, 23-летняя студентка юридического факультета и модель, говорила о преодолении стигмы и стыда, связанных с менструацией, отметив, что "быть женщиной - это дар" и что менструация не должна быть темой табу.

После последнего отбора осталось четыре конкурсантки, которые должны были "презентовать свою цель" (или благотворительную платформу) перед троицей бизнес-магнатов из "Shark Tank India". Каждый из этих четырех финалистов представлял отдельный регион мира: Африку, Америку и Карибский бассейн, Азию и Океанию и Европу.

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Пышкова одержала победу над тремя финалистками - Ясминой Зейтун из Ливана, Аче Абрахамс из Тринидада и Тобаго и Лесего Чомбо из Ботсваны (эти женщины, вместе с Джессикой Гаген из Англии, считаются "континентальными победительницами" конкурса).

Темы: ЧехияИндия
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