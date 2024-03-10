ISW: Росія розконсервувала до 40% танкових резервів. А їхнє "виробництво" – це модернізація
Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові знімки і прийшли до висновку, що Росія вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, залежно від моделі, зі сховищ під відкритим небом
Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Деталі: Старший науковий співробітник програми "Росія і Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот оцінила, що Росія, швидше за все, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах все ще зберігається "гірша" і "непридатна до експлуатації" техніка.
Массікот також оцінила, що "залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років", якщо Росія збереже нинішній темп операцій.
ISW зазначив, що не може самостійно перевірити цей звіт.
Водночас, військові аналітики зауважили, що звіти про "виробництво" російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.
Ці оцінки свідчать про те, що російські військові здебільшого використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва. Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а нинішній рівень виробництва нових машин залишиться незмінним.
Ключові висновки ISW за 9 березня:
- Українські війська завдали ударів з безпілотників по Ростовській області в ніч з 8 на 9 березня і, можливо, вразили російський авіаційний завод, який реконструював і модернізував російські літаки далекого радіолокаційного виявлення А-50.
- Російські джерела широко поширювали кадри російського удару 9 березня, стверджуючи, що російські війська знищили систему протиповітряної оборони Patriot на сході України, хоча жодних підтверджень цих тверджень поки що немає.
- Повідомляється, що офіційні особи США повідомили CNN, що Росія розглядає можливість використання "тактичної або бойової" ядерної зброї в Україні у 2022 році – у цей же час Росія проводила інтенсивну інформаційну операцію, націлену на Захід, про те, що Росія потенційно може застосувати ядерну зброю проти України, щоб стримати підтримку України Заходом. .
- Високопоставлені вірменські чиновники заявили, що Вірменія розглядає можливість вступу в Європейський Союз (ЄС) на тлі погіршення російсько-вірменських відносин.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна буде відкрита для переговорів з Росією лише після того, як Україна та її партнери розроблять мирний план, а Туреччина продовжить просувати власну переговорну платформу щодо війни в Україні.
- Російські війська нещодавно підтвердили просування поблизу Кремінної та Авдіївки на тлі продовження позиційних боїв по всій лінії фронту 9 березня.
- Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові зображення та оцінили, що Росія, як повідомляється, вилучила від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, залежно від моделі, з відкритих сховищ, хоча ISW не може незалежно перевірити цей звіт.