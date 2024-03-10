ISW: Росія розконсервувала до 40% танкових резервів. А їхнє "виробництво" – це модернізація

Дослідники з відкритих джерел проаналізували супутникові знімки і прийшли до висновку, що Росія вивезла від 25 до 40 відсотків своїх танкових стратегічних резервів, залежно від моделі, зі сховищ під відкритим небом

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Старший науковий співробітник програми "Росія і Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот оцінила, що Росія, швидше за все, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах все ще зберігається "гірша" і "непридатна до експлуатації" техніка.

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Массікот також оцінила, що "залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років", якщо Росія збереже нинішній темп операцій.

ISW зазначив, що не може самостійно перевірити цей звіт.

Водночас, військові аналітики зауважили, що звіти про "виробництво" російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

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Ці оцінки свідчать про те, що російські військові здебільшого використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва. Росія може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а нинішній рівень виробництва нових машин залишиться незмінним.

Ключові висновки ISW за 9 березня: