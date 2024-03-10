ISW: Россия расконсервировала до 40% танковых резервов. А их "производство" – это модернизация
Исследователи из открытых источников проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что Россия вывезла от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов, в зависимости от модели, из хранилищ под открытым небом
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот оценила, что Россия, скорее всего, вывезла из стратегического резерва лучшую технику, а на складах все еще хранится "худшая" и "непригодная к эксплуатации" техника.
Массикот также оценила, что "остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет", если Россия сохранит нынешний темп операций.
ISW отметил, что не может самостоятельно проверить этот отчет.
В то же время, военные аналитики отметили, что отчеты о "производстве" российских танков за последние годы в основном отражают восстановленные и модернизированные танки, взятые из хранилищ, а не новое производство.
Эти оценки свидетельствуют о том, что российские военные в основном используют технику из хранилищ для поддержания боевых действий, а не для компенсации потерь на поле боя с помощью нового производства. Россия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие несколько лет, если нынешние темпы потерь останутся такими же или ускорятся, а нынешний уровень производства новых машин останется неизменным.
Ключевые выводы ISW за 9 марта:
- Украинские войска нанесли удары с беспилотников по Ростовской области в ночь с 8 на 9 марта и, возможно, поразили российский авиационный завод, который реконструировал и модернизировал российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
- Российские источники широко распространяли кадры российского удара 9 марта, утверждая, что российские войска уничтожили систему противовоздушной обороны Patriot на востоке Украины, хотя никаких подтверждений этих утверждений пока нет.
- Сообщается, что официальные лица США сообщили CNN, что Россия рассматривает возможность использования "тактического или боевого" ядерного оружия в Украине в 2022 году - в это же время Россия проводила интенсивную информационную операцию, нацеленную на Запад, о том, что Россия потенциально может применить ядерное оружие против Украины, чтобы сдержать поддержку Украины Западом.
- Высокопоставленные армянские чиновники заявили, что Армения рассматривает возможность вступления в Европейский Союз (ЕС) на фоне ухудшения российско-армянских отношений.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет открыта для переговоров с Россией только после того, как Украина и ее партнеры разработают мирный план, а Турция продолжит продвигать собственную переговорную платформу по войне в Украине.
- Российские войска недавно подтвердили продвижение вблизи Кременной и Авдеевки на фоне продолжения позиционных боев по всей линии фронта 9 марта.
- Исследователи из открытых источников проанализировали спутниковые изображения и оценили, что Россия, как сообщается, изъяла от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов, в зависимости от модели, из открытых хранилищ, хотя ISW не может независимо проверить этот отчет.