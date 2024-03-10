ISW: Россия расконсервировала до 40% танковых резервов. А их "производство" – это модернизация

Исследователи из открытых источников проанализировали спутниковые снимки и пришли к выводу, что Россия вывезла от 25 до 40 процентов своих танковых стратегических резервов, в зависимости от модели, из хранилищ под открытым небом

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Старший научный сотрудник программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги за международный мир Дара Массикот оценила, что Россия, скорее всего, вывезла из стратегического резерва лучшую технику, а на складах все еще хранится "худшая" и "непригодная к эксплуатации" техника.

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Массикот также оценила, что "остатки российских запасов сократятся в течение следующих нескольких лет", если Россия сохранит нынешний темп операций.

ISW отметил, что не может самостоятельно проверить этот отчет.

В то же время, военные аналитики отметили, что отчеты о "производстве" российских танков за последние годы в основном отражают восстановленные и модернизированные танки, взятые из хранилищ, а не новое производство.

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Эти оценки свидетельствуют о том, что российские военные в основном используют технику из хранилищ для поддержания боевых действий, а не для компенсации потерь на поле боя с помощью нового производства. Россия может столкнуться с нехваткой техники в ближайшие несколько лет, если нынешние темпы потерь останутся такими же или ускорятся, а нынешний уровень производства новых машин останется неизменным.

Ключевые выводы ISW за 9 марта: