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Іноземні медіа повідомляють про знищення двох пускових установок Patriot в Україні

Роман ПетренкоНеділя, 10 березня 2024, 15:35
Іноземні медіа повідомляють про знищення двох пускових установок Patriot в Україні
getty images

Міжнародні медіа заявляють про знищення двох пускових установок Patriot недалеко від Покровська на Донеччині. Збройні сили не коментують це, тим часом Інститут вивчення війни вважає, що це неправда.

Джерело: Forbes, ISW, журналіст Bild Юліан Репке у Twitter

Деталі: Зазначається, що це перший випадок за два роки широкомасштабної війни Росії проти України, коли росіянам вдалося знайти й знищити установки "Петріотів".

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Тим часом журналіст Bild Репке пише, що пускові установки були розміщені на відстані 10 метрів одна від одної.

Своєю чергою Інститут вивчення війни наразі не підтверджує знищення українських "Петріотів", оскільки росіяни демонстрували кадри знищення вантажівок MAN KAT1, які можуть як перевозити установки Patriot, так і використовуватися у логістиці.

Forbes нагадує, що українські Patriot знищили за останній місяць близько десятка винищувачів-бомбардувальників РФ, притупивши перевагу Росії в повітрі.

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Дослівно: "Цілком можливо, що пускові установки й екіпажі, які "Іскандер" вразив цього тижня за 20 миль (понад 30 кілометрів – ред.) від лінії фронту, були тими ж, які збили багато російських літаків.

Повітря над сходом України, можливо, стало набагато безпечнішим для росіян".

Більше деталей: Видання порахувало, що у разі підтвердження цієї інформації, українці втратили в результаті однієї катастрофи до 13% своїх пускових установок "Петріот", і, очевидно, не мали протиповітряного прикриття під час руху.

Наголошується, що Patriot без проблем збивають російські "Іскандери", але коли розгорнуті й готові до роботи, а не перебувають у русі між вогневими позиціями.

Довідково: Дивізіон ЗРК Patriot (або ж батарея) складається з командного пункту, радару, та пускових установок (може бути до 8-ми ПУ), кожна з яких має по 4 пускові контейнери з ракетами різних типів (проти балістики, проти аеродинамічних цілей (літаки й гелікоптери).

Теми: PatriotППОракетний удар
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